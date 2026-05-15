سارة سمير تحصد ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال

توجت البطلة الأولمبية سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للكبار بالإسماعيلية.

وجاءت ميداليات سارة الذهبية في منافسات الخطف برفع 108 كجم، والميدالية الذهبية في منافسات الكلين والنتر برفع 151 كجم، والميدالية الذهبية في منافسات المجموع بمجموع 259 كجم.

كما نجحت بطلة مصر في تحطيم الرقم الإفريقي في منافسات الكلين والنتر بـ 151 كجم ضمن منافسات وزن أقل من 86 كجم.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.