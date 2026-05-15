فاروق فلوكس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته الصحية

طمأن الفنان القدير فاروق فلوكس جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وقال فلوكس، في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري: «أنا الحمد لله بخير»، مشيرًا إلى أنه يعاني حاليًا من صعوبة في الحركة وضعف في النظر.

وأوضح الفنان فاروق فلوكس أن حالته الصحية مستقرة لكنه يحتاج إلى الراحة.

وأضاف أن رسائل الجمهور وحرصهم المستمر على السؤال عنه تمثل له حالة خاصة من السعادة والامتنان، مؤكدًا أن محبة الناس هي أكبر رصيد حقيقي للفنان بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء الفني.

ويُعد فاروق فلوكس واحدًا من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في السينما والدراما والمسرح المصري، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وتميز بأسلوبه الخاص وخفة ظله التي جعلته قريبًا من قلوب الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وحرص عدد من الفنانين والجمهور خلال الفترة الماضية على توجيه رسائل دعم ومحبة له، متمنين له دوام الصحة والعافية، خاصة أنه يُعتبر من رموز الفن المصري الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المهمة.