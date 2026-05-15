الصحة: 17.8 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم) لأكثر من 17.8 مليون مواطن من سن 18 عامًا فأكثر بالمجان، منذ إطلاقها في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تعتمد على آلية بسيطة وفعالة تبدأ بملء استبيان إلكتروني يحدد عوامل الخطورة والأعراض، ليتم إحالة الحالات المشتبه فيها إلى الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب فورًا.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو زيارة صفحة مبادرات وزارة الصحة لإجراء الاستبيان المبدئي الذي يحدد نوع الورم المستهدف. وفي حال سلبية النتائج يُوجه المواطن للمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجان طبية متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج المناسب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، أن المبادرة نجحت في اكتشاف عدد من حالات الأورام السرطانية المبكرة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحويل عشرات الآلاف إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، مما يعزز من فرص الشفاء ويحافظ على صحة المجتمع.

وتؤكد الوزارة استمرار تقديم المعلومات والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و 15335، أو عبر الموقع الرسمي: www.100millionseha.eg، والصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.