الصحة: استمرار تراخيص مزاولة مهنة الطب منذ 2021 حتى نهاية العام

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار التيسير على الأطباء وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

سريان الترخيص الصادر

ونص القرار على التزام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، باستصدار ما يفيد استمرار سريان الترخيص الصادر خلال المدة المشار إليها، وذلك بناءً على طلب صاحب الشأن.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم الكوادر الطبية، والتيسير في الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل بالقطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة وانتظام.