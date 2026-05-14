بعد تكليفها بإدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة.. جامعة الجلالة تهنئ رنا زيدان

تتقدم أسرة جامعة الجلالة بخالص التهنئة إلى الدكتورة رنا زيدان، بمناسبة صدور قرار تكليفها رئيسًا للإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، تقديرًا لما تمتلكه من خبرات علمية وإدارية متميزة ومسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجاز.

الدكتورة رنا زيدان رئيسًا للإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان

وأكدت الجامعة اعتزازها بما قدمته الدكتورة رنا زيدان خلال فترة عملها أمينًا عامًا لجامعة الجلالة، حيث كان لها دور بارز في دعم مسيرة الجامعة منذ مرحلة التأسيس، والمساهمة الفعالة في تطوير منظومة العمل المؤسسي والإداري، بما انعكس على تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق العديد من النجاحات داخل الجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه للدكتورة رنا زيدان، مؤكدًا أن تكليفها بهذا المنصب الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة اتسمت بالكفاءة والإخلاص والعمل الدؤوب، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تفخر بكونها جزءًا من هذه الرحلة المهنية الناجحة.

وأضاف أن الدكتورة رنا زيدان كانت نموذجًا للإدارة الواعية والداعمة لمسيرة التطوير داخل الجامعة، وأسهمت بشكل واضح في ترسيخ بيئة عمل مؤسسية حديثة تدعم أهداف الجامعة الأكاديمية والإدارية، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة وخدمة القطاع الصحي المصري.

كما أكد الدكتور إيهاب السيد حسانين نائب رئيس الجامعة، أن الدكتورة رنا زيدان تركت بصمة واضحة داخل جامعة الجلالة من خلال جهودها المستمرة في دعم العمل الإداري والتنظيمي، مشيدًا بما تحلت به من احترافية وقدرة على إدارة الملفات المختلفة بكفاءة عالية.

وأضاف أن اختيارها لرئاسة الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة يعكس حجم الخبرات التي تمتلكها، والثقة الكبيرة في قدراتها القيادية، مؤكدًا أن الجامعة تتمنى لها مزيدًا من النجاح والتميز خلال المرحلة المقبلة.

وتجدد جامعة الجلالة خالص شكرها وتقديرها للدكتورة رنا زيدان على ما قدمته من جهود مخلصة وعطاء متميز طوال فترة عملها بالجامعة، مؤكدة أنها ستظل دائمًا جزءًا مهمًا من مسيرة الجامعة وتاريخها المؤسسي.

وتأتي الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان كواحدة من أهم الجهات المرجعية في مجال التحاليل الطبية والمعملية، حيث تضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المعملية وفق أحدث المعايير الدولية.