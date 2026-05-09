من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مدعومة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، حيث تم توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين مصر وفرنسا، بما يعكس تحولًا نوعيًا نحو تدويل التعليم، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية، ويأتي هذا الزخم بالتزامن مع افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور؛ ليؤكد عمق الشراكة بين البلدين ودورهما المشترك في دعم التنمية، خاصة في القارة الإفريقية.

أولًا: الشراكات الإستراتيجية:

مثلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في 7 أبريل 2025 نقطة تحول مهمة في مسار التعاون الثنائي، حيث أسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتطوير نموذج متكامل للتعاون الأكاديمي، وأكد الجانبان أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان محورًا أساسيًا في الشراكة الإستراتيجية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة وتبادل الخبرات العلمية.

ثانيًا: أكبر اتفاق إطاري للدرجات المزدوجة:

يعد الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين أحد أبرز ملامح هذه الطفرة، حيث يستهدف تقديم برامج دراسية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة في تخصصات متنوعة، تجمع بين الخبرة الأكاديمية الفرنسية والاحتياجات التنموية المصرية.

وقد أسفرت هذه الشراكة عن:

توقيع 42 اتفاقية تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 مؤسسة فرنسية. 

إطلاق 70 برنامجًا دراسيًا مشتركًا. 

تقديم 30 برنامجًا يمنح درجات مزدوجة معترف بها دوليًا. 

ويعكس ذلك توجهًا واضحًا نحو تطوير التعليم ليتماشى مع المعايير العالمية، ويؤهل الخريجين لسوق العمل الدولي.

ثالثًا: تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل:

يمتد التعاون المصري الفرنسي ليشمل مجالات البحث العلمي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 80 مشروعًا بحثيًا مشتركًا في تخصصات إستراتيجية، من بينها:

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي 

الطاقة المتجددة 

التغيرات المناخية 

العلوم الصحية 

الهندسة والتكنولوجيا 

كما ساهم برنامج "إمحوتب" في تمويل مئات المشروعات البحثية المشتركة، مما يعكس عمق التعاون العلمي بين البلدين.

رابعًا: دعم الكوادر البشرية والمنح الدراسية:

يُولي الجانبان اهتمامًا كبيرًا بإعداد الكوادر البشرية، حيث تم الاتفاق على توفير 100 منحة دكتوراه مشتركة خلال خمس سنوات، إلى جانب دعم برامج التبادل الطلابي، وإتاحة فرص تدريب دولية للطلاب

كما يشهد الإقبال على الدراسة في فرنسا تزايدًا ملحوظًا من الطلاب المصريين، في ظل دعم حكومي وتعاون مؤسسي يعزز من فرص التعلم الدولي واكتساب الخبرات.

خامسًا: نقل الخبرات وربط التعليم بسوق العمل:

تركز الشراكة على نقل الخبرات الفرنسية في مجالات التعليم التطبيقي، خاصة في قطاعات، مثل: السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مؤسسات دولية، مثل: مجموعة فاتيل.

وتهدف هذه الشراكات إلى تطوير المناهج الدراسية، وتحديث أساليب التقييم، وتعزيز التدريب العملي، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

سادسًا: الجامعة الفرنسية في مصر نموذجًا للتكامل:

يمثل مشروع الجامعة الفرنسية في مصر أحد أبرز نماذج التعاون الناجح، حيث يقدم برامج أكاديمية متميزة وشهادات مزدوجة معترف بها دوليًا.

ويجري العمل على تطوير حرم جامعي جديد يستوعب آلاف الطلاب، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

سابعًا: مصر بوابة التعليم الفرانكوفوني في إفريقيا:

تعزز الشراكة مع فرنسا من دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي للدول الناطقة بالفرنسية، حيث تستضيف مؤسسات تعليمية دولية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب الأفارقة.

ويعد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور تجسيدًا لهذا الدور، حيث تسهم الجامعة في إعداد كوادر إفريقية قادرة على قيادة التنمية في بلدانها.

تعكس الطفرة الحالية في التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة، ومع افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، تتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والابتكار، وتُفتح آفاق جديدة أمام الأجيال القادمة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستدامة.

