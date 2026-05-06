رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم العالي: «بحوث الفلزات» ينفذ مشروعًا لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون-ماغنسيوم بتكنولوجيا موفرة للطاقة|صور

نهلة الشربيني

في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات المعدنية والطاقة.. أوضح الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، نتائج مشروع "إنتاج سبيكة الفيروسيليكون-ماغنسيوم بتكنولوجيا موفرة للطاقة"، والذي ينفذه الدكتور ممدوح محمود عيسى، الباحث الرئيسي، والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك استجابةً لطلب الهيئة تسليط الضوء على النماذج الناجحة من المشروعات البحثية ذات التأثير الصناعي والاقتصادي.

وأشار الدكتور غياض إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال مركز بحوث وتطوير الفلزات، بالتعاون مع الشريك الصناعي، الشركة المصرية للسبائك الحديدية، في نموذج متميز للتكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

وتمكن الفريق البحثي من تطوير تكنولوجيا مبتكرة موفرة للطاقة تعتمد على مرحلة واحدة لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون-ماغنسيوم، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنةً بالتقنيات التقليدية التي تعتمد على مرحلتين.

وقد أسهمت هذه التكنولوجيا في تحقيق نسبة استخلاص عالية للماغنيسيوم، وتوفير نحو 5000 كيلووات/ساعة من الطاقة لكل طن مُنتج من السبيكة، إلى جانب الاستفادة من الحرارة المهدرة من الفيروسيليكون المنصهر. كما تم تسجيل براءة اختراع بعنوان "عملية مبتكرة لإنتاج سبيكة فيروسيليكون-ماغنسيوم بنسبة استخلاص عالية للماغنيسيوم"، وهي حاليًا قيد التقييم، بما يعزز القيمة الابتكارية للمشروع.

كما تم تنفيذ نموذج أولي (Prototype)، وإنتاج السبيكة على نطاق نصف صناعي داخل مركز بحوث وتطوير الفلزات، قبل الانتقال بنجاح إلى التطبيق الصناعي الكامل داخل الشركة المصرية للسبائك الحديدية بمدينة إدفو، حيث أثبتت النتائج قدرة السبيكة المنتجة على مطابقة المواصفات القياسية العالمية، وتم استخدامها بالفعل في إنتاج مسبوكات من الزهر المرن، تشمل مواسير الزهر المرن، والصمامات، ومكونات شبكات المياه والصرف الصحي.

وقد حقق المشروع فوائد اقتصادية ملموسة تمثلت في خفض تكلفة الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السبيكة، وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يسهم في تقليل الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وبذلك يسهم المشروع بشكل مباشر في تحقيق أهداف الدولة من خلال توطين صناعة السبائك الحديدية وتعميق التصنيع المحلي، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالي الصناعة والطاقة.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح محمود عيسى، الباحث الرئيسي، أن المشروع نجح في تحقيق تقدم ملحوظ على المستوى العلمي من خلال نشر 4 أبحاث دولية في مجلات مفهرسة عالميًا (Scopus)، إلى جانب نشر بحث محلي، بما يعكس جودة المخرجات البحثية وقدرتها على المنافسة دوليًا، فضلًا عن المشاركة في مؤتمرين دوليين بارزين هما EGYCAST 2024 وINDEV 2025.

وعلى صعيد بناء القدرات البحثية، دعم المشروع إعداد رسالة دكتوراه داخل مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحد المشروعات الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد اعتمد نجاحه على منظومة تعاون فعالة بين عدد من الجهات، شملت مركز بحوث وتطوير الفلزات، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وشركة النصر للمسبوكات، وشركة مصر للمسبوكات، وشركة الأهرام للصناعات الهندسية والمسبوكات. وقد أسهمت هذه الشراكات في توفير بيئة اختبار صناعية حقيقية، ونقل التكنولوجيا من المعمل إلى خطوط الإنتاج، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المعدنية، خاصة في مجال إنتاج السبائك الحديدية والصناعات المغذية للمسابك.

وشهد المشروع جهودًا للترويج لنتائجه من خلال النشر الدولي، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، وتنظيم ورشة عمل للتواصل مع القطاع الصناعي وعرض المخرجات التطبيقية.

وتقديرًا لأثره التطبيقي المتميز، حصل المشروع على جائزة مركز بحوث وتطوير الفلزات كأفضل مشروع بحثي تطبيقي، بما يعكس نجاحه كنموذج رائد في تحويل البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية وصناعية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

