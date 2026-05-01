وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحث

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، والوفد المرافق له،

كما التقى رئيس جامعة هيروشيما بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أجرى حوارًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، تناول آفاق تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية ، وبحث فرص التوسع في البرامج المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية.

في مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على عمق العلاقات المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة هيروشيما يُمثل نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية في التعليم العالي، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية.

وثمَّن الوزير توقيع مذكرة تفاهم والاتفاق التنفيذي لبرنامج الماجستير المزدوج بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيروشيما اليابانية، كما تنضم جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة ومن يرغب من الجامعات مستقبلا لهذا الاتفاق ، وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من التخصصات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا أشباه الموصلات، والهندسة، والتخصصات العلمية والتطبيقية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة في المجالات التكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُعد نموذجًا يمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الشراكات بين الجانبين، عبر توسيع علاقات التعاون التي تربط جامعة هيروشيما اليابانية والعديد من الجامعات المصرية.

وناقش اللقاء آليات إنشاء مراكز تميز بحثية مشتركة بين جامعة هيروشيما وعدد من الجامعات المصرية ، حيث أكد الدكتور قنصوة حرص مصر على التعاون مع اليابان في توطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المناهج التعليمية في هذا المجال، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى رؤية الوزارة الهادفة لتدويل التعليم العالي، وربط العملية التعليمية بالبحث العلمي والصناعة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن تقديره لمستوى التعاون القائم مع اليابان ومصر، مشيرًا إلى علاقات الشراكة القوية والمتميزة التي تربط جامعة هيروشيما بالعديد من الجامعات المصرية، مؤكدًا كذلك حرص الجامعة على توسيع هذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في دعم بناء القدرات البشرية في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ مخرجات الاتفاقيات الموقعة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم العالي، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.