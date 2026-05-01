غياب نجوم سوبر.. 10 معلومات عن القمة 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري

تقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد القمة

القناة الناقلة

مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة فى المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري

تحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الصراع القوي على صدارة مجموعة التتويج، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي:

1- الزمالك: 50 نقطة

2- بيراميدز: 47 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة

5- المصري: 37 نقطة

6- إنبي: 36 نقطة

7- سموحة: 37 نقطة

معلقي قمة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية، كما تُذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

حكم ساحة: ماتياس يولنيك

حكم مساعد أول: كريستيان جيتلمن

حكم مساعد ثانٍ: جوناس فيكينماير

حكم رابع: توبياس ريخيل

حكم تقنية الفيديو (VAR): روبرت شرودر

حكم VAR مساعد: هنريك برامليج

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – مفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل

• خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المنتظرة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، مع دعم هجومي من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وفي خط الهجوم، استقر المدرب على الدفع بطاهر محمد طاهر كمهاجم أساسي، مع إبقاء محمد شريف على مقاعد البدلاء.

تاريخ مواجهات القطبين

تعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

غيابات الأهلي

يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق خلال المباراة. يأتي على رأس الغائبين محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات، وهو ما يُمثل ضربة قوية للجبهة اليمنى. كما يغيب كل من يوسف بلعمري وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، ما يُقلل من الخيارات الدفاعية المتاحة.

وشهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، مثل كامويش وكريم فؤاد وعمر سيد معوض.

غيابات الزمالك

يفقد الزمالك خدمات الثنائي عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة، إلى جانب غياب أحمد حمدي، وسيف فاروق جعفر، وأحمد حسام، وبارون أوشينج، ومحمود الشناوي، وأنس وائل، والسيد أسامة، وأحمد الخضري لأسباب فنية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير قبل اللقاء المنتظر.