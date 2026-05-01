سويلم يوجّه التحية للعاملين بوزارة الري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
صلاح مصيلحي: فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام أسماك المزارع المصرية إنجاز تاريخي
حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي.. وأفريقيا في قلب العاصفة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
مستشار رئيس الإمارات: لا يمكن الوثوق في إيران بشأن ترتيبات مضيق هرمز
صانع النهضة.. عيد العمال تقدير لدور العامل في بناء الاقتصاد الوطني
القمة 132.. موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر
غياب نجوم سوبر.. 10 معلومات عن القمة 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري
الصادرات الزراعية المصرية: قفزة نوعية بـ 3.7 مليون طن
صواريخ تحت الأرض.. تحركات سرية من إيران استعدادا لانهيار الهدنة مع أمريكا
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد
المستريح واتقان العمل.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غياب نجوم سوبر.. 10 معلومات عن القمة 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري

القسم الرياضي

تقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026. 

موعد القمة

تقام مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة فى المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

القناة الناقلة 

مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة فى المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري

تحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الصراع القوي على صدارة مجموعة التتويج، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي:
1- الزمالك: 50 نقطة
2- بيراميدز: 47 نقطة
3- الأهلي: 44 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة
5- المصري: 37 نقطة
6- إنبي: 36 نقطة
7- سموحة: 37 نقطة

معلقي قمة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية، كما تُذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم حكام ألماني لإدارة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز.

حكم ساحة: ماتياس يولنيك

حكم مساعد أول: كريستيان جيتلمن

حكم مساعد ثانٍ: جوناس فيكينماير

حكم رابع: توبياس ريخيل

حكم تقنية الفيديو (VAR): روبرت شرودر

حكم VAR مساعد: هنريك برامليج

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
    •    حراسة المرمى: مهدي سليمان
    •    خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – مفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل
    •    خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح
    •    خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المنتظرة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، مع دعم هجومي من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وفي خط الهجوم، استقر المدرب على الدفع بطاهر محمد طاهر كمهاجم أساسي، مع إبقاء محمد شريف على مقاعد البدلاء.

تاريخ مواجهات القطبين

تعتبر مباراة القمة رقم 132 المواجهة الرابعة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر مايو في الدوري الممتاز.

والتقى قطبي الكرة المصرية فريقا الأهلي والزمالك 13 مباراة خلال شهر مايو في تاريخ مواجهات الفريقين تفوق خلالها الفارس الأبيض بـ 5 إنتصارات.

بينما تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحسم التعادل لقاءات القطبين 5 مرات.

غيابات الأهلي

يعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة قد تؤثر على توازن الفريق خلال المباراة. يأتي على رأس الغائبين محمد هاني بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات، وهو ما يُمثل ضربة قوية للجبهة اليمنى. كما يغيب كل من يوسف بلعمري وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، ما يُقلل من الخيارات الدفاعية المتاحة.

وشهدت القائمة استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب فنية، مثل كامويش وكريم فؤاد وعمر سيد معوض.

غيابات الزمالك

يفقد الزمالك خدمات الثنائي عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة، إلى جانب غياب أحمد حمدي، وسيف فاروق جعفر، وأحمد حسام، وبارون أوشينج، ومحمود الشناوي، وأنس وائل، والسيد أسامة، وأحمد الخضري لأسباب فنية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير قبل اللقاء المنتظر.

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

أسعار الأضاحي

الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد

آخر المعجزات

آخر المعجزات أفضل فيلم قصير بمهرجان عنابة

بسمة داود

بسمة داود تخطف الأنظار عبر انستجرام.. شاهد

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار بأحدث ظهور من الجيم

بالصور

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد