المخيف دكة.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في قمة الدوري

تقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – مفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل

• خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المنتظرة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد توروب على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، مع دعم هجومي من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

وفي خط الهجوم، استقر المدرب على الدفع بطاهر محمد طاهر كمهاجم أساسي، مع إبقاء محمد شريف على مقاعد البدلاء.