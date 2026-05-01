تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية اللقاء في سباق المنافسة على اللقب.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويسعى للحفاظ على القمة والاقتراب خطوة إضافية من حسم اللقب. في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق وإحياء آماله في المنافسة.

وكان الأهلي قد تعرض لخسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما اكتفى الزمالك بتعادل سلبي أمام إنبي، ما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين لتعويض النتائج الأخيرة.

استقر المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا لمواجهة ضغط المباراة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمود حمدي “الونش” – مفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل

• خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا