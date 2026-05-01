عينه على الكونفدرالية.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام المصري البورسعيدي.

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المباراة بعدما حقق فوزه الأخير على سموحة بهدفين دون رد ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة فرق القمة.

فيما حقق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

من جانبه أكد علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على أهمية تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي ومن ثم المشاتركة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

فيما طالب عماد النحاس المدير الفني للمصري لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات من أجل إنهاء مرحلة التتويج بمركز يليق بالفريق.

ويغيب عن صفوف فريق المصري البورسعيدي الثلاثي عمرو سعداوي وعميد صوافطة وعبد الرحيم دغموم بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.