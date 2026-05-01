الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عينه على الكونفدرالية.. سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري

مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري
مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري
يخوض فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المباراة بعدما حقق فوزه الأخير على سموحة بهدفين دون رد ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة فرق القمة.

فيما حقق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا على سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية.

من جانبه أكد علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا على أهمية تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي ومن ثم المشاتركة فى بطولة كأس الكونفدرالية.

فيما طالب عماد النحاس المدير الفني للمصري لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات من أجل إنهاء مرحلة التتويج بمركز يليق بالفريق.

ويغيب عن صفوف فريق المصري البورسعيدي الثلاثي عمرو سعداوي وعميد صوافطة وعبد الرحيم دغموم بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

كامل الباشا

كامل الباشا: اتقنت اللغة العبرية القديمة من أجل الحاخام الأخيرl خاص

روجينا

روجينا تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

دينا فؤاد

بإطلالة جذابة.. دينا فؤاد تنشر صوراً جديدة عبر إنستجرام .. شاهد

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

