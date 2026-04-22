سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد سموحة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ابراهبم محمد - محمد عبد الله.
خط الهجوم:.فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد طارق - أحمد عابدين - أحمد هاني - حسين السيد - كريم نيدفيد -محمد رضا بوبو - محمد صادق - أيمن موكا - ماثيو أوجور.