سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة ضد سموحة في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ابراهبم محمد - محمد عبد الله.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - أحمد هاني - حسين السيد - كريم نيدفيد -محمد رضا بوبو - محمد صادق - أيمن موكا - ماثيو أوجور.