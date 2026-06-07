الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات

نظمت سلطة الطيران المدني المصري الاجتماع الثاني للجنة القومية لمكافحة مخاطر الطيور والحياة البرية بمصر ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بما يدعم جهود الارتقاء بمستويات السلامة التشغيلية بالمطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز منظومة السلامة الجوية وتطبيق المتطلبات والتشريعات الدولية الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وتحت رعاية وحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.



حضر الاجتماع الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية مقرر أعمال اللجنه ، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومسؤولي البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني.

خطة وطنية شاملة للتصدي لمخاطر الطيور والحياة البرية

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة وطنية شاملة للتصدي لمخاطر الطيور والحياة البرية والحد من تأثيرها على سلامة الحركة الجوية، بما يسهم في حماية منظومة الطيران المدني المصري وتجنب وقوع أي مخاطر محتملة، كما شهد استعراض خارطة الطريق التي أعدتها سلطة الطيران المدني ة لمواجهة هذه المخاطر وفقًا لأحدث المعايير الدولية.



وخلال كلمته، رحب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بالمشاركين، مؤكدًا أن سلامة وأمن الطيران المدني يمثلان أولوية استراتيجية لا تقبل التهاون، وأن مواجهة مخاطر الطيور والحياة البرية تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن هذا الاجتماع يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دراسة مسارات هجرة الطيور والعوامل المسببة لجذبها بمحيط المطارات، بما يدعم اتخاذ إجراءات استباقية فعالة للحد من المخاطر المحتملة على الحركة الجوية.



وأكد الحفني أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الرصد والمتابعة ورفع كفاءة إجراءات التعامل مع مخاطر الطيور والحياة البرية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشددًا على أهمية تبادل البيانات والمعلومات بين جميع الجهات وتعزيز التنسيق المستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة التشغيلية بالمطارات المصرية.



وخلال الاجتماع ، قدم الطيار كريم جميل عددا من العروض التوضيحية لأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في منظومة إدارة المخاطر وأبرز التوصيات والإجراءات التنفيذية وفقا لوثائق و تشريعات منظمة الطيران الدولي الإيكاو للحد من مصادر جذب الطيور والحياة البرية بمحيط المطارات المصرية بما يدعم دور اللجنة القومية في تعزيز تبادل البيانات والارتقاء بمستويات السلامة الجوية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية واستعراض تجربة مطار القاهرة الدولي في تطبيق إجراءات الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بهذا الملف بما يدعم خطط إدارة المخاطر ويعزز مستويات السلامة الجوية.