قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي كارفالهال
هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية
هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة
البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا
قاليباف: الحصار البحري علينا يجعل القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة
الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات
بمسارات تصل لـ 124 كم.. مدبولي يكشف موعد تشغيل "قطار أبو قير" بعد تحويله لمترو أنفاق عالمي
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش البريطاني يخصص 18 مليون إسترليني لمكافحة إدمان المخدرات بين أفراده

الجيش البريطاني 
الجيش البريطاني 
محمود نوفل

أفادت صحيفة Sun البريطانية بأن الجيش البريطاني خصص مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني لمكافحة إدمان المخدرات بين أفراد الخدمة العسكرية.

ووفق الصحيفة البريطانية فإن ذلك يأتي على خلفية تزايد المخاوف بسبب تعاطي العسكريين للكوكايين والمنشطات.

وفي وقت لاحق ؛ حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، من أن بلاده لم تعد تملك متسعًا من الوقت لتأجيل زيادة الإنفاق العسكري، مؤكدًا أن البيئة الأمنية العالمية أصبحت أكثر خطورة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات الدولية.

وأشار المسؤول البريطاني  إلى أن تعزيز جاهزية القوات المسلحة  تواجه خطر التعثر إذا لم تُترجم التعهدات السياسية إلى استثمارات فعلية وسريعة، مشددًا على أن القوات المسلحة بحاجة إلى قدرات إضافية لمواكبة التهديدات المتزايدة.

جاءت تصريحات المسؤول البريطاني في وقت تسعى فيه حكومة كير ستارمر إلى رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيًا، وسط ضغوط من حلفاء داخل حلف شمال الأطلسي للمساهمة بشكل أكبر في تعزيز الأمن الأوروبي.

وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية  أهمية الجاهزية العسكرية والإنتاج الدفاعي السريع وفق رئيس أركان الجيش الإنجليزي .

ولفت إلى أن النزاعات الحديثة تستهلك كميات ضخمة من الذخائر والمعدات بوتيرة تفوق التقديرات السابقة.

الجيش البريطاني إدمان المخدرات حلف شمال الأطلسي كير ستارمر الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد