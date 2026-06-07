الجيش البريطاني يخصص 18 مليون إسترليني لمكافحة إدمان المخدرات بين أفراده

أفادت صحيفة Sun البريطانية بأن الجيش البريطاني خصص مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني لمكافحة إدمان المخدرات بين أفراد الخدمة العسكرية.

ووفق الصحيفة البريطانية فإن ذلك يأتي على خلفية تزايد المخاوف بسبب تعاطي العسكريين للكوكايين والمنشطات.

وفي وقت لاحق ؛ حذر رئيس أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، من أن بلاده لم تعد تملك متسعًا من الوقت لتأجيل زيادة الإنفاق العسكري، مؤكدًا أن البيئة الأمنية العالمية أصبحت أكثر خطورة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات الدولية.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن تعزيز جاهزية القوات المسلحة تواجه خطر التعثر إذا لم تُترجم التعهدات السياسية إلى استثمارات فعلية وسريعة، مشددًا على أن القوات المسلحة بحاجة إلى قدرات إضافية لمواكبة التهديدات المتزايدة.

جاءت تصريحات المسؤول البريطاني في وقت تسعى فيه حكومة كير ستارمر إلى رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيًا، وسط ضغوط من حلفاء داخل حلف شمال الأطلسي للمساهمة بشكل أكبر في تعزيز الأمن الأوروبي.

وكشفت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية الجاهزية العسكرية والإنتاج الدفاعي السريع وفق رئيس أركان الجيش الإنجليزي .

ولفت إلى أن النزاعات الحديثة تستهلك كميات ضخمة من الذخائر والمعدات بوتيرة تفوق التقديرات السابقة.