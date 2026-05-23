نهاية الأسطورة.. الجيش البريطاني يستبدل لاندروفر بشاحنات شيفروليه العسكرية

تشهد القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية طفرة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، وهي الطفرة التي لم تعد تقتصر ثمارها على شركات تصنيع الأسلحة التقليدية فحسب، بل أعادت عمالقة صناعة السيارات إلى قطاع عسكري غادروه منذ سنوات طويلة، وفي هذا السياق، تدخل مجموعة "جاجوار لاند روفر" (JLR) في منافسة شرسة ومباشرة مع العملاق الأمريكي "جنرال موتورز" للفوز بعقد عسكري بريطاني ضخم تسعى من خلاله كل شركة لاقتناص الحصة الأكبر.

منافسة شرسة على عقد بـ 900 مليون جنيه إسترليني

تتمحور المنافسة الحالية حول الفوز بعقد تبلغ قيمته 900 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار أمريكي)، لتوريد آلاف المركبات المخصصة للطرق الوعرة من شيفروليه لصالح القوات المسلحة البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية تزامنا مع خطط المملكة المتحدة لرفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، حيث سيتم توزيع المركبات الجديدة المقاومة لظروف القيادة القاسية على سلاح البحرية، وسلاح الجو، والجيش البريطاني، لإحلال وتجديد الأسطول الحالي.

شاحنات شيفروليه في مواجهة لاند روفر المتقادمة

يمثل هذا العقد تحولاً تاريخيًا محتملاً داخل أروقة الجيش البريطاني، الذي اعتمد على سيارات لاند روفر لعدة عقود متتالية كمركبة رئيسية لعملياته اللوجستية.

ووفقًا للمعطيات الحالية، فإن الشاحنات العسكرية القادمة للجيش قد تحمل شعار "شيفروليه" التابع لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية، والتي تقدم بدائل متطورة وقوية قادرة على تلبية المتطلبات العسكرية الحديثة، مما يهدد بالإطاحة بالأسطول القديم من سيارات لاند روفر المتقادمة التي لا تزال الخدمة حتى الآن.

طوق نجاة لـ JLR بعد تراجع المبيعات والأرباح

تأتي هذه المنافسة في توقيت حرج للغاية بالنسبة لشركة جاغوار لاند روفر، حيث مرت بأوقات عصيبة بعد أن تراجعت مبيعاتها العالمية بنسبة بلغت تقريبًا 17% خلال العام الماضي لتصل إلى 324,000 مركبة فقط حول العالم، فضلاً عن هبوط حاد في أرباحها السنوية تجاوز 99% بمقاييس العام الماضي الحالية.

ويمثل الفوز بهذا العقد الكبير طوق نجاة ودعمًا ماليًا وإستراتيجيًا قويًا وجاء في وقته تمامًا لإعادة الحيوية إلى خطوط إنتاجها، علمًا بأنه قد مر أكثر من 10 سنوات منذ أن أنتجت الشركة آخر مركبة عسكرية لها.

إصرار بريطاني على استعادة المجد العسكري

رغم قوة العرض الأمريكي المنافس، تبدي الإدارة التنفيذية لشركة جاجوار لاند روفر تمسكًا كبيرًا بفرصها في الاحتفاظ بالولاء التاريخي للقوات البريطانية، حيث أكد مارك كاميرون، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية، أن صانع السيارات يعتزم العودة بقوة لتوريد مركبات لوجستية خفيفة مصممة ومطورة بالكامل في المملكة المتحدة، ومخصصة لنقل الأفراد والبضائع لصالح قطاع الدفاع وأجهزة الطوارئ، معتمدًا على الهوية الوطنية للمنتج كعنصر حسم في هذه المعركة الاقتصادية.