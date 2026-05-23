الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية رفع الجزء النقدي المطلوب لحجز تذاكر المكافآت باستخدام نقاط "أفيوس"، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنحت الشركة، العملاء، مهلة 5 أيام قبل تطبيق الزيادة الجديدة، التي سترفع الجزء النقدي من بعض التذاكر بنسبة تصل إلى 33%، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وعلى سبيل المثال، سترتفع التكلفة النقدية لتذكرة "كلوب وورلد" من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى 499 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة تقارب 100 جنيه إسترليني، بينما سيبقى عدد نقاط “أفيوس” المطلوبة دون تغيير.

وتُعد هذه ثاني زيادة خلال 5 أشهر، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي نتج عنها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه خمس الإنتاج العالمي من النفط.

ورغم أن الزيادات قد تدفع بعض المسافرين إلى إعادة النظر في استخدام تذاكر المكافآت، فإن كثيرًا من العملاء الذين يجمعون نقاط “أفيوس” عبر إنفاق الشركات من المتوقع أن يواصلوا الاعتماد على الخطوط الجوية البريطانية.