ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم

صرح الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس، أنه سيلتقي اليوم مع ممثليه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة آخر عرض إيراني، وأنه سيُرجّح أن يتخذ قراره بحلول يوم الأحد بشأن تجديد الحرب.

وأضاف أن الاحتمالات متساوية بين التوصل إلى اتفاق "جيد" أو "إنهاء الحرب". وقال ترامب إنه لن يقبل إلا اتفاقاً يتضمن مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزونه الحالي.

وأقرّ بأن "بعض الناس يُفضّلون اتفاقاً، وآخرين يُفضّلون تجديد الحرب"، لكنه رفض فكرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قلق" من إمكانية التوصل إلى اتفاق غير مُرضٍ.