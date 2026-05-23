قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يرفع سقف التهديد.. و”مذكرة الـ14 بندا” تفتح نافذة أخيرة لتجنب الحرب مع إيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تتجه الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تداخل غير مسبوق بين التصعيد العسكري والتحركات السياسية السرية، وسط مؤشرات متناقضة توحي بأن المنطقة تقف على حافة مواجهة واسعة، وفي الوقت نفسه أمام فرصة نادرة لتفاهم قد يطوي صفحة الحرب مؤقتاً.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد نشره صورة لخريطة إيران مغطاة بالعلم الأمريكي، في رسالة اعتبرها مراقبون تصعيداً رمزياً مباشراً ضد طهران، وتأكيداً على استمرار سياسة الضغط القصوى التي تتبناها واشنطن تجاه طهران.

وجاءت خطوة ترامب بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث فيها عن إمكانية سماع “أخبار سارة” بشأن المفاوضات مع إيران، ما فتح الباب أمام تكهنات متزايدة حول اقتراب التوصل إلى تفاهم سياسي قد يخفف حدة التوتر العسكري القائم في الخليج والمنطقة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمريكية فرض حصار بحري مشدد على إيران، كشفت مصادر إيرانية عن تقدم ملموس في محادثات غير مباشرة بوساطة باكستانية ودعم قطري، تمهيداً لإقرار “مذكرة تفاهم” تنتظر الرد النهائي من واشنطن.

مذكرة الـ14 بندا

وبحسب المصادر، تتضمن المذكرة المقترحة 14 بنداً رئيسياً، تشمل وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من مناطق الاشتباك، مع تأجيل بحث الملف النووي الإيراني لفترة تتراوح بين 30 و60 يوماً بعد تثبيت وقف إطلاق النار.

في المقابل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن حجم العمليات العسكرية الجارية ضد إيران منذ 13 أبريل، مؤكدة مشاركة أكثر من 15 ألف جندي أمريكي في المهام الحالية، إلى جانب أكثر من 200 قطعة عسكرية تشمل سفناً حربية وطائرات ومجموعتي حاملات الطائرات “لينكولن” و”بوش”.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن القوات البحرية نجحت في منع أكثر من 100 سفينة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية، وتعطيل أربع سفن أخرى، في إطار استراتيجية تهدف إلى خنق حركة التجارة الإيرانية وفرض ضغط اقتصادي متزايد على طهران.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن القوات الأمريكية “نفذت المهمة بدقة واحترافية”، مشيراً إلى أن وقف حركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية تسبب في “ضغط اقتصادي هائل” على إيران، قد يدفعها في النهاية إلى القبول بشروط التفاوض.

غياب الضمانات السياسية والعسكرية

لكن في طهران، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. فرغم الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، تؤكد القيادة الإيرانية أنها لا تزال تتعامل بحذر شديد مع التصريحات الأمريكية، في ظل غياب الضمانات السياسية والعسكرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده “بعيدة جداً، لكنها في الوقت نفسه قريبة جداً من الاتفاق”، في إشارة تعكس حالة التردد القائمة داخل دوائر القرار الإيراني بشأن النوايا الأمريكية الحقيقية.

وفي موازاة المسار السياسي، تواصل إيران إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت خلال المواجهات الأخيرة، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن طهران أعادت نشر منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وعززت تحصين مواقعها العسكرية داخل منشآت جبلية عميقة يصعب استهدافها مستقبلاً.

كما صعدت إيران من لهجتها تجاه واشنطن، بعدما وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تحذيراً شديداً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت تنظيم قدراتها بشكل كامل خلال فترة الهدنة.

وقال قاليباف إن أي هجوم أمريكي جديد سيواجه برد “أشد تدميراً وأكثر إيلاماً” من المواجهات السابقة، في رسالة تعكس استعداد طهران للعودة إلى المواجهة إذا انهارت التفاهمات الجارية.

وترافق التصعيد الكلامي مع نشاط دبلوماسي مكثف داخل العاصمة الإيرانية، حيث أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سلسلة لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ضمن جهود إقليمية لمنع انهيار التهدئة الحالية.

وفي المقابل، كشفت تقارير أمريكية وإسرائيلية عن تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب بسبب مسار المفاوضات مع إيران، خاصة بعد تداول معلومات تفيد بإبعاد إسرائيل عن المحادثات الجارية.

وذكرت تقارير إعلامية أن إدارة ترامب لم تطلع الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر على تفاصيل التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الاتصالات السرية مع طهران، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وبحسب تلك التقارير، يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقلق متزايد من احتمال إبرام اتفاق لا يفرض قيوداً صارمة على البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وهو ما تعتبره تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

كما تحدثت مصادر مطلعة عن مكالمة هاتفية متوترة بين ترامب ونتنياهو، أبدى خلالها الأخير اعتراضه الشديد على أي تفاهم قد يمنح إيران مساحة للمناورة السياسية أو العسكرية مستقبلاً.

ورغم الأجواء المشحونة، تواصل باكستان مساعي الوساطة بين الطرفين، في محاولة لتقليص فجوة الخلافات ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة قد تمتد آثارها إلى الخليج وأسواق الطاقة العالمية.

خريطة إيران الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران الولايات المتحدة وإيران خريطة إيران مغطاة بالعلم الأمريكي إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

مازدا CX-9

تدفئة مقاعد مازدا تحرق أصحابها وتفجر موجة غضب واسعة عالميًا

تويوتا تندرا

استدعاء جديد يهز تويوتا بعد اكتشاف عيوب خطيرة في سيارات تندرا

هيونداي

بسبب عيب خطير.. كارثة جديدة تضرب هيونداي بعد استدعاء نصف مليون سيارة

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد