إيران: نحن في المرحلة النهائية من صياغة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عن سير المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "من جهة، شهدنا تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي.

ومن جهة أخرى، وبعد أسابيع من المحادثات بين الجانبين، يمكننا القول إن التوجه يتجه نحو تقارب وجهات النظر، كان هدفنا في البداية صياغة مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً، وستشمل هذه المذكرة أهم القضايا اللازمة لإنهاء الحرب.

وفي غضون فترة معقولة تتراوح بين 30 و60 يوماً، ستتم مناقشة تفاصيل هذه القضايا، وسيتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق نهائي، نحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد هذه المذكرة."