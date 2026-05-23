ما يسن للمضحي فعله عند الأضحية؟.. الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية عن ما يسن للمضحى فعله عند الأضحية.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك:

-يُسنُّ استقبال القِبلة بالأضحية، وأن يُضجِعها على جنبها حين يذ.بحها.

-ينبغي التسمية والتكبير عند الذ.بح.

-يُسن أن يدعو عند الذ.بح فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".

-لا بد من الترفق عند ذ.بح الأضحية وعدم ذ.بحها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.

-يسن إخفاء آلة الذ.بح عن نظر الأضحية عند ذ.بحها.

-لا تذ.بح الأضحية أمام الأخرى.

-لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها.

-ينبغي الالتزام بالذ.بح في الأماكن المخصصة لذلك؛ لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.

وفى سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية إنه يُسن أن يذ.بح المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في الذ.بح عن نفسه.

وشددت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك على أنه يجب على المضحى ألا يقوم بالذ.بح إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا.

وحذرت دار الإفتاء المصرية من المبالغة في إيلام الذ.بيحة او تعذيبها عند ذ.بح الأضحية.

وقالت: لا يجوز تعذيب الذ.بيحة والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذ.بحها.

وبينت أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يحرص على إحيائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

وأشارت إلى أن الأضحية تعلمنا الطاعة لله والامتثال لأوامره، اجعل من أضحيتك عبادة خالصة لله.

