رئيس الوزراء: لا داعي لقلق اولياء الامور بشأن تطوير المناهج التعليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا داعي لقلق أولياء الأمور بشأن تطوير المناهج التعليمية، مشددًا على أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعداد الطلاب بصورة تؤهلهم للحصول على فرص عمل مناسبة وبناء مستقبل أفضل داخل بلادهم.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول قلق اولياء الامور من تغير المناهج التعليمية اعتبارا من العام القادم واستحداث مناهج يابانية جديدة للمرحلة الابتدائية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت عقب جولته التفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة.

وقال رئيس الوزراء إن كل ما يهم الحكومة هو أن يجد الطالب أو الطالبة، بعد التخرج، فرصة عمل حقيقية تواكب متطلبات العصر، وأن يمتلك الشباب الأمل في مستقبلهم.

وأوضح أن التطور المتسارع في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب التغير المستمر في متطلبات سوق العمل، يفرض ضرورة تحديث المناهج التعليمية؛ بما يضمن تأهيل الطلاب لمواكبة تلك المتغيرات.

وأشار إلى أن دور الدولة يتمثل في توفير مناهج تعليمية حديثة ومناسبة تُسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم بالشكل المطلوب لسوق العمل عند تخرجهم.

وأضاف أن العملية التعليمية تُعد مسارًا تراكميًا يبدأ من المرحلة الابتدائية ويمتد حتى التعليم الجامعي أو التعليم الثانوي والفني، مؤكدًا أهمية أن تواكب المناهج الدراسية أحدث المهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد رئيس الوزراء أن عدم تطوير المناهج بالشكل المناسب قد يؤدي إلى تخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل، وهو ما يدفع البعض للعمل في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم الدراسية، وهو ما شهدته الدولة خلال فترات سابقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على أن تكون المناهج التعليمية على مستوى يتيح للخريجين الحصول على فرص عمل لائقة سواء داخل مصر أو خارجها، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

