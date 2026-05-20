الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

يحرص المواطنون على معرفة سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، خلال الفترة الحالية، ويبرز سعر الطماطم اليوم في اهتمامات الكثير من المواطنين في الفترة الحالية بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة، والتي أشعلت حالة من الجدل داخل الشارع المصري.

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين أن أسعار الطماطم وصل في بعض المناطق إلى 75 جنيها، مشيرا إلى أن عددا من المزارعين يتعرضوا للعديد من الخسائر بسبب التذبذب في الأسعار، لا سيما مع قلة الطلب عليها من قبل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.

وكشف الموقع الرسمي لسوق العبور أن سعر الطماطم اليوم الاربعاء 20 مايو 2026 تراوحت ما بين 30 إلى 40 جنيها، لكن ترتفع في العديد من الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف: هناك العديد من العوامل التي أثرت على سعر الطماطم وليس بسبب الموجة الحارة فقط، مضيفا إلى أن المعروض من الطماطم في الأسواق لا يناسب الطلب وهو ما أثر بشكل كبير على الأسواق، مشيرا إلى أنه قد يكون بسبب تأخر العروة.



أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد الانخفاض

ذكر نقيب عام الفلاحين أسباب ارتفاع أسعار الطماطم منها موجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار ينخفض بشكل تدريجي خلال 25 يوما القادمة؛ وذلك بعد ظهور بشائر العروة الجديدة.

وأضاف: التغيرات في درجات الحرارة والتذبذب في الأسعار أدى إلى العديد من الخسائر الكبيرة في المحصول، موضحا أن التغيرات المناخية أصبحت تحديا كبيرا أمام الزراعات الصيفية، لاسيما الطماطم، إذ أنها من أكثر المحاصيل التي تتضرر من التغيرات المناخية.

وزارة الزراعة: الارتفاع مؤقت

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا توضيحيًا للرأي العام بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم، بعد وصولها إلى 75 جنيها بالأسواق المحلية، بناءً على المتابعة الميدانية المستمرة وحركة الكميات الواردة لأسواق الجملة.



وأكدت الوزارة، أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.

وأوضحت أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة والتذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلبًا على عملية عقد الثمار والإنتاجية خاصة في الزراعات المكشوفة. كما شهدت الفترة الحالية إطالة ملحوظة لفترة فاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، إلى جانب تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري مما رفع نسبة الفاقد في المحصول.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.



أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

جاءت أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي كالتالي:

سعر الطماطم يتراوح ما بين 30 إلى 40 جنيها.

سعر البطاطس يتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيها.

سعر البصل الأبيض يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات.



سعر البصل الأحمر يتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الكوسة يتراوح ما بين 10 إلى 16 جنيها.

سعر جزار بدون عروش يتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيها.

سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي يتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيها.