قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة
فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية
145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران
قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة
محافظ القاهرة: تشغيل مجازر العاصمة 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى مع خدمات بيطرية كاملة بالمجان
بيان عاجل من حزب الله بشأن أحداث بلدة حداثا
تحذير عاجل من تخزين لحوم العيد بهذه الطريقة.. يسبب فسادها سريعا
لو عايز تسافر.. خطوات الهجرة الى كندا 2026 والأوراق المطلوبة
صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان.. فرص واعدة وشراكة كبيرة مع القاهرة
صور Ai .. حقيقة منشور ممارسة عامل البلطجة على المواطنين ببني سويف
وزراء الصحة العرب يتبنون قرارات داعمة لفلسطين واليمن ويقرون طب الصمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يدين الهجوم المسلح على مسجد في سان دييجو: جريمة آثمة وانتهاك صارخ للإنسانية

الهجوم المسلح على مسجد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية
الهجوم المسلح على مسجد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية
محمد شحتة

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومَ المسلح الذي استهدف مسجدًا داخل مركز إسلامي في سان دييجو، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن الاعتداء على دور العبادة جريمة آثمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة النفس الإنسانية التي صانتها الشرائع السماوية كافة، وأن ترويع الآمنين واستهداف الأبرياء والأطفال العزَّل أعمالٌ همجية تتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية، ولا يمكن تبريرها تحت أي شعارات أو دوافع عنصرية أو دينية.

تهديد السلم الإنساني

وشدد مفتي الجمهورية على أن ما حدث يعكس الخطر المتنامي لخطابات الكراهية والتعصب والعنف، التي تؤدي إلى نشر الخوف داخل المجتمعات وتهديد السلم الإنساني، مشيرًا إلى أن استهداف المصلين داخل المراكز الدينية ودور العبادة يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي قد تصل إليه الجماعات والأفراد الذين تغذيهم أفكار التطرف والعنصرية والإقصاء.

كما شدد مفتي الجمهورية على أن حماية دور العبادة، واحترام حق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان، مسؤولية إنسانية وقانونية وأخلاقية مشتركة، تتطلب موقفًا دوليًّا حاسمًا لمواجهة جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا والتحريض على العنف.

وأكد المفتي، أن الأديان جميعها إنما جاءت لترسيخ قيم الرحمة والتعايش والتعاون بين البشر، وأن أي اعتداء يستهدف المدنيين العُزّل، إنما يمثل اعتداءً مباشرًا على القيم الإنسانية المشتركة التي يقوم عليها استقرار المجتمعات.

مفتي الجمهورية الإفتاء سان دييجو نظير محمد عياد دور العبادة الشرائع السماوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أحمد الشرع

«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

جون ادوارد

«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ترشيحاتنا

توفيق عبد الحميد

سهير جودة توجه رسالة مؤثرة إلى توفيق عبد الحميد: الفن ليس مهنة فقط بل وطن ونافذة نجاة

حسن يوسف وشمس البارودي وعبد الله حسن يوسف

رسالة مؤثرة من شمس البارودي في ذكرى ميلاد نجلها الراحل عبدالله

نور محمود

مسرح السلام يواصل بروفات «التياترو» استعدادًا للعرض خلال عيد الأضحى

بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد