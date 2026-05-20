دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة

دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة ، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يغفر الذنوب كلها، الأمر الذي يدل على اعتراف الشخص بذنوبه، كما أن عودة المسلم إلى الله عز وجل والتخلص من الذنوب والتوبة من أفضل الأعمال قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ" وكلما لجأ المسلم إلى دعاء يغفر الذنوب كلها سببٌ لمحبة الله عزّ وجلّ والعفو عن السيئات وقبول الأعمال والنجاة من النار.

دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة

قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك

- ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاءِ : اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

-اللهمَّ لك أسلَمتُ ، وبك آمَنتُ ، وعليك توكَّلتُ ، وإليك أنَبتُ ، وبك خاصَمتُ ، وإليك حاكَمتُ ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ ، أنت المُقَدِّمُ ، وأنت المُؤَخِّرُ ، لا إلهَ إلا أنت ، أو : لا إلهَ غيرُك.

دعاء يغفر الذنوب كلها يقول المسلم اللهم إنّك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إنّي أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فتب عليّ واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب.

دعاء غفران الذنوب والمعاصي في العشر من ذي الحجة

-اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك، اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنّك أنت الرحمن الرحيم.

-اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم».

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

- اللهمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، وإنَّه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندِك، وارحمني، إنك أنت الغفورُ الرحيمُ.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

- اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

-اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.

-اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

- اللَّهمَّ اغفِرْ لي ذنْبي كلَّه دِقَّه وجِلَّه وأوَّلَه وآخِرَه وعلانيتَه وسِرَّه.

دعاء يغفر الذنوب والكبائر

دعاء يغفر الذنوب والكبائر، تعتبر كلمات دعاء غفران الذنوب بداية الطريق للتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وعلى العبد أن يكون عنده يقين أن الله عز وجل سيستجيب له، وإن بلغت ذنوبه عنان السماء، ومما ذكر في الدعاء الذي يغفر الذنوب والكبائر صيغ الاستغفار وتوجد عدة صيغ استغفار للتوبة من الكبائر بالإضافة إلى ما قدمه واجتهد به علماء الإسلام.

- استغفِرُ اللهَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيُّ القيُّومُ وأتوبُ إليه.

- اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك.

- دعاء يغفر الذنوب والكبائر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

-اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم إنّي أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله، اللهم وفقني على ترك المعاصي أبدا ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين.

أقوى دعاء لتكفير الذنوب

أقوى دعاء لتكفير الذنوب ، ورد عن الشيخ محمد متولي الشعراوي أقوى دعاء لتكفير الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر قال تعالى في سورة الزمر الآية رقم «53»: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، ويوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في أحد فيديوهاته أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ماعدا المشرك.

-اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك

-اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

-اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.