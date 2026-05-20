وزير البترول يزور منجم السكري بصحبة الإعلاميين والنواب السبت القادم

يتفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، منجم السكري يوم السبت القادم الموافق 23 مايو 2026، وذلك لمتابعة أنشطة التعدين وتعزيز خطط تطوير القطاع.

وسوف تنطلق من داخل منجم السكري فعاليات منتدى التعدين خلال الزيارة، ويُعقد "منتدى مصر للتعدين" (Egypt Mining Forum)، وهو الحدث الأبرز للقطاع في البلاد، في دورته المقبلة بمدينة القاهرة خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر المقبل .

وتضم الجولة عددًا من كبار الإعلاميين والكتاب وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب مشاركة عدد من القنوات والوكالات الأجنبية والمحلية.