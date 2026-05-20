أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

أعلنت الأوساط الثقافية والتجارية المهتمة بقطاع السيارات الكلاسيكية عن إسدال الستار نهائيًا على واحد من أكبر وأعرق متاحف السيارات في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، وهو متحف مجموعات كليرمونت للمحركات الواقع في مدينة شيكاغو.

متحف السيارات الكلاسيكية

وجاء قرار الإغلاق الدائم للمتحف ليمهد الطريق نحو تنظيم حدث استثنائي بالتعاون مع دار ميزادات ميكوم الشهيرة، حيث تقرر عرض كافة محتويات الأسطول الداخلي الفريد للبيع المباشر أمام المقتنين، مما يتيح فرصةً تاريخيةً نادرةً لعشاق السيارات الكلاسيكية لامتلاك قطع حصرية لم تخرج إلى الأسواق المفتوحة منذ عقود طويلة.

البداية من شغف شخصي وإمبراطورية عقارية شيدت صرحًا للمحركات

تعود الجذور التأسيسية لهذا الصرح العريق إلى الشغف الشخصي الكبير للراحل لاري كليرمونت، والذي غيبه الموت في عام 2021 تاركًا وراءه ثروةً ميكانيكيةً هائلةً أدارتها شريكته لسنوات قبل اتخاذ قرار التصفية النهائي.

ونجح الرجل خلال حياته في تحويل مشروعه التجاري الناجح في مجال خدمات التنظيف إلى إمبراطورية عقارية مصغرة، مما منحه الملاءة المالية والقدرة اللوجيستية لتأسيس متحف السيارات الكلاسيكية واستغلال مساحاته الضخمة لتخزين وعرض هوايته المفضلة، لتنمو المجموعة تدريجيًا وتتحول إلى أكبر تشكيلة معروضة للعامة في المنطقة بأكملها.

طرازات عضلية كلاسيكية وأيقونات مستقبلية نادرة تحت مطرقة البيع

يضم المزاد تصفيةً شاملةً ونادرةً تبلغ 295 سيارةً من أندر المركبات التاريخية المكتسية بأعلى درجات العناية الفنية، بجانب أكثر من ألف قطعة من اللوحات الفنية والديكورات المرتبطة بثقافة الطرقات، حيث تعرض جميعها بنظام البيع دون حد أدنى للسعر.

وتشمل القائمة مجموعةً ضخمةً من سيارات العضلات الأمريكية الكلاسيكية الراسخة، بجانب طرازات استثنائية مثل كاديلاك إلدورادو بياريتز موديل 1959، وبنتلي بي سبيشيال سبيد 8 موديل 1949، بالإضافة إلى الأيقونة المستقبلية الشهيرة غولدن ساهارا 2 والتي صممت لتجسيد خيال الخمسينيات، والنسخة الوحيدة المتبقية في العالم من طراز ريكنباكر 8 سوبر سبورت موديل 1926.

تأثيرات البيع على سوق المقتنيات وتوقعات القيمة الاستثمارية بحلول عام 2027

يتوقع خبراء ومحللو أسواق المركبات الكلاسيكية أن يسفر هذا المزاد الضخم عن ضخ سيولة مالية هائلة في قطاع التحف الميكانيكية تتجاوز قيمتها الإجمالية ستة عشر مليون دولار أمريكي، نظرًا للحالة المصنعية الممتازة التي تتمتع بها سيارات المتحف.

ويرى المتخصصون أن تشتت هذه المجموعة الفريدة وتوزيعها على مقتنين أفراد حول العالم سيؤدي إلى إنعاش حركة التداول التجاري ورفع القيمة الاستثمارية للطرازات النادرة، مع توقعات بقفزة سعرية كبيرة لهذه النسخ فور استقرارها في الأساطيل الخاصة الجديدة بحلول عام 2027.