نقطة ضعف واحدة تحرم تويوتا كورولا من جائزة السلامة

كشف معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج اختبارات التصادم المحدثة والمنشورة مؤخرًا، والتي حملت مفاجأةً غير سارة لشركة تويوتا اليابانية العريقة؛ حيث خسرت سيارتها الشهيرة تويوتا كورولا موديل 2026 فرصة الحصول على الجائزة الكبرى لأعلى معايير السلامة والأمان.

وجاء هذا الاستبعاد المفاجئ بسبب رصد ضعف فني محدد في حماية ركاب المقعد الخلفي أثناء الحوادث، بالرغم من نجاح السيارة الأسطورية والأكثر مبيعًا في تخطي معظم الاختبارات القاسية الأخرى بتفوق ساحق وعلامات كاملة.

معايير اختبارات صارمة وتقييم مقبول في التصدع الأمامي المتوسط

وأوضح المعهد الأمريكي، الذي يعد واحدًا من أكثر الجهات المستقلة الموثوقة والتي تؤثر تقييماتها بشكل مباشر وصريح على حجم مبيعات السيارات في العالم، أنه قام بتحديث وتشديد معايير السلامة الخاصة بالاختبارات؛ حيث ركزت التعديلات الجديدة على قياس مدى حماية ركاب الصف الثاني من المقاعد عند حدوث تصادم.

وحصلت تويوتا كورولا موديل 2026 على تقييم جيد جدًا في جل الاختبارات الهيكلية، إلا أنها سقطت في فخ تقييم مقبول أو ضعيف نسبيًا في اختبار التصدع الأمامي الجزئي المتوسط، نتيجة رصد اندفاع زائد لجسم دمية الاختبار الخلفية واقترابها من الهياكل الصلبة للمقصورة.

تفوق كامل في أنظمة تجنب حوادث المشاة والمركبات

بالرغم من هذه الثغرة المقعدية، أثبتت الحزمة التكنولوجية المتطورة من تويوتا كفاءةً هندسيةً بالغةً في رصد الأخطار والتدخل المبكر؛ حيث حققت كورولا تقييمًا ممتازًا وجيدًا بالكامل في فئة أنظمة تخفيف حدة التصادم والفرملة التلقائية.

ونجحت المستشعرات والكاميرات الذكية المثبتة في مقدمة السيارة في اجتياز اختبارات تفادي صدم المشاة والسيارات الأخرى في حالات التوقف المفاجئ بكفاءة مطلقة، ما يؤكد أن السيارة تمتلك بنيةً وقائيةً ذكيةً تمنع وقوع الحادث من الأساس في كثير من السيناريوهات اليومية.

يشكل هذا التقرير ضغطًا تجاريًا فوريًا على صانعي القرار في تويوتا، نظير الاهتمام البالغ الذي يوليه المستهلكون لتقييمات معهد التأمين عند اتخاذ قرار الشراء للعائلات. ويتوقع خبراء قطاع المحركات أن تسارع الإدارة الهندسية للشركة اليابانية إلى مراجعة وتعديل تصميم أحزمة الأمان الخلفية ونقاط تثبيت المقاعد في النسخ القادمة لمعالجة هذا الخلل بشكل عاجل، وضمان استعادة التقييم الشامل الكامل والتربع على عرش فئة السيارات الاقتصادية الأكثر أمانًا بحلول عام 2027.