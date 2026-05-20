بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

كشفت المطربة بسمة عطا عن إنتهائها من اللمسات الأخيرة لألبومها الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه بعد إجازة العيد تحديداً منتصف الشهر المقبل، في عمل تصفه بأنه محطة مهمة في مسيرتها الفنية، وتراهن عليه ليكون علامة فارقة في مستقبلها الغنائي.

وأوضحت بسمة أن الألبوم المرتقب يأتي بعد فترة تحضير طويلة، ويعكس توجهًا فنيًا مختلفًا عن الأعمال التي قدمتها من قبل، حيث يعتمد على التنوع الموسيقي والإحساس الصادق، ويجمع بين أكثر من لون غنائي ما بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي العصري، في تجربة تسعى من خلالها بسمة إلى تقديم هوية فنية أكثر نضجًا واختلافًا.

وأعربت بسمة عن سعادتها البالغة بأن يقف خلف هذا المشروع المنتج الكبير مصطفى إسماعيل، الذي أشرف على تفاصيل العمل كافة، بداية من إختيار الكلمات والألحان، وصولًا إلى طريقة الأداء والتوزيع الموسيقي، بهدف الخروج بألبوم يحمل رؤية فنية متكاملة تراهن على الجودة والتميز.

وتابعت بسمة أنه تم تنفيذ أغاني الألبوم على مدار أشهر داخل أكثر من أستوديو وفي أكثر من دولة، لضمان تنوع موسيقي وصوتي يليق بطبيعة المشروع، مع وجود مفاجآت على مستوى الكلمات وأسلوب التقديم.

واختتمت بسمة عطا حديثها بأنها تراهن على هذا الألبوم بشكل كبير، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأن يمثل نقلة نوعية حقيقية في مشوارها الفني خلال المرحلة المقبلة.

ألبوم بسمة عطا

يأتي هذا الألبوم لبسمة يطرح في توقيت يشهد حالة ترقب داخل الوسط الموسيقي، خاصة مع الحديث المبكر من بعض النقاد عن أهمية هذه النوعية من الأعمال التي تعيد الإعتبار لقيمة الإحساس والتنوع في الأغنية العربية.

وفي سياق آخر، كشفت بسمة عطا خلال الأيام الماضية عن تعرض شقيقها لحادث سير رفقة أصدقائه، وذلك بعد فترة قصيرة من خروجه من المستشفى عقب تعافيه من وعكة صحية، وطمأنت بسمة جمهورها عبر حسابها على «إنستجرام»، مؤكدة أن الحادث مر بسلام وأن شقيقها وأصدقاءه «اتكتب لهم عمر جديد»، معبرة عن امتنانها ورضاها بقضاء الله، ومطالبة جمهورها بالدعاء له.

آخر أعمال بسمة عطا

آخر أعمال بسمة عطا كانت أغنية «وجعي»، من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع وميكس وماستر الثنائي شيندي وخليل، وكما طرحت أغنية «قولتله لذ»، عبر يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي من كلمات محمد غنيم وألحان مصطفى إبراهيم وتوزيع إسلام شوقي، وكلاهما حقق رواجاً واسعاً وصدي كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة عبر مختلف منصات ووسائل التواصل الإجتماعي.