ماليش غيره.. بسمة عطا تطلب الدعاء لـ شقيقها

طالبت الفنانة بسمة عطا، جمهورها الدعاء إلي شقيقها بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله العناية المركزة.

وقالت بسمة عطا: أخويا وابني وحبيبي وكل روحي دخل العناية المركزة.. بالله عليكم تدعوله متنسهوش في صلاتكم أنا ماليش غيره، هو كل الحياة بنسبالي.

وكانت طرحت المطربة الشابة بسمة عطا، فيديو كليب أغنية جديدة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية بعنوان "جواك هلاك"، كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.

أغنية جواك هلاك، ذات طابع درامى، عبرت فيها بسمة بصوتها عن معنى كلمات الأغنية، وقدمت أداء تمثيليا رائعا باحترافية، فى مشاهد الفيديو كليب، جسدت فيه دور فتاة وقعت فى قصة حب فاشلة، تعرضت فيها للكذب والخداع، وسيطرت عليها حالة من الضعف وعدم الأمان.

روجت بسمة لأغنيتها الجديدة من خلال نشر فيديو قصير من الأغنية، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليه بقولها: الاغنيه دي قريبه جدا مني ومن قلبي، بجد اتمني تحبوها زي ما انا حبيتها (جواك هلاك ) خلال أيام.

أغاني بسمة عطا

يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.