سلاح الجو الأردني ينفذ طلعات جوية لحماية الأجواء.. تفاصيل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
ماليش غيره.. بسمة عطا تطلب الدعاء لـ شقيقها

أحمد البهى

طالبت الفنانة بسمة عطا، جمهورها الدعاء إلي شقيقها بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله العناية المركزة. 

وقالت بسمة عطا: أخويا وابني وحبيبي وكل روحي دخل العناية المركزة.. بالله عليكم تدعوله متنسهوش في صلاتكم أنا ماليش غيره، هو كل الحياة بنسبالي.

وكانت طرحت المطربة الشابة بسمة عطا، فيديو كليب أغنية جديدة، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية بعنوان "جواك هلاك"، كلمات سلمى رشيد، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى إسلام شوقى، ومن إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر. 

أغنية جواك هلاك، ذات طابع درامى، عبرت فيها بسمة بصوتها عن معنى كلمات الأغنية، وقدمت أداء تمثيليا رائعا باحترافية، فى مشاهد الفيديو كليب، جسدت فيه دور فتاة وقعت فى قصة حب فاشلة، تعرضت  فيها للكذب والخداع، وسيطرت عليها حالة من الضعف وعدم الأمان.

روجت بسمة لأغنيتها الجديدة من خلال نشر فيديو قصير من الأغنية، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليه بقولها: الاغنيه دي قريبه جدا مني ومن قلبي،  بجد اتمني تحبوها زي ما انا حبيتها (جواك هلاك ) خلال أيام. 

أغاني بسمة عطا

يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

