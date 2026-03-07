قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزنفلي: حارس بيراميدز الأفضل حاليا.. و"التدوير" بين الشناوي وشوبير في مصلحة الأهلي

الشناوي وشوبير
الشناوي وشوبير
محمد سمير

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إنه لم يقلق من تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى النادي الأهلي عند انضمامه للفريق، مؤكدًا على أن الشناوي كان مصابًا والمنافسة مع مصطفى شوبير كانت قوية، هو يمتلك شخصية قوية ونظيفة جدًا، العلاقة كانت جيدة مع الثنائي والمشاركة رزق ونصيب، اجتهد واعمل اللي عليك وقرار المشاركة في يد المدرب.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الانتقادات الموجهة إلى محمد الشناوي أمر طبيعي جدًا في كرة القدم، ورسالتي له ركز في عملك وربنا يوفقك، أنت حارس مرمى كبير ومنافستك مع مصطفى شوبير مكسب للنادي والمنتخب.

وأضاف: الثنائي الشناوي وشوبير حارسان كبيران، وأي لاعب فيهما يلعب يستحق ذلك، سياسة التدوير جيدة طالما في مصلحة النادي، خصوصًا لو الفريق يمتلك حارس خبرة وحارس شاب هو مستقبل النادي.

وواصل: عصام الحضري أسطوري ومن أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، وأحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا يليه مصطفى شوبير ثم محمد الشناوي، وعلي ماهر هو أفضل مدير فني يليه أيمن الرمادي وهيثم شعبان.

وأردف: محمد عبد المنعم أفضل مدافع تواجد معي في الفريق ومن أحسن المدافعين في الكرة المصرية، لكننا لم نلعب معًا، يليه ياسر إبراهيم، وإمام عاشور نمبر وان حاليًا.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: لا أخاف من أي مهاجم مهما كان اسمه، لكنني لعبت أمام مهاجمين مميزين أهمهم وسام أبو علي وناصر منسي ومابولولو.

محمود الزنفلي أحمد الشناوي الشناوي وشوبير بيراميدز مصلحة الأهلي محمد الشناوي مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد