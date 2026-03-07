الزنفلي: حارس بيراميدز الأفضل حاليا.. و"التدوير" بين الشناوي وشوبير في مصلحة الأهلي

قال محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، إنه لم يقلق من تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة مرمى النادي الأهلي عند انضمامه للفريق، مؤكدًا على أن الشناوي كان مصابًا والمنافسة مع مصطفى شوبير كانت قوية، هو يمتلك شخصية قوية ونظيفة جدًا، العلاقة كانت جيدة مع الثنائي والمشاركة رزق ونصيب، اجتهد واعمل اللي عليك وقرار المشاركة في يد المدرب.

وتابع "الزنفلي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الانتقادات الموجهة إلى محمد الشناوي أمر طبيعي جدًا في كرة القدم، ورسالتي له ركز في عملك وربنا يوفقك، أنت حارس مرمى كبير ومنافستك مع مصطفى شوبير مكسب للنادي والمنتخب.

وأضاف: الثنائي الشناوي وشوبير حارسان كبيران، وأي لاعب فيهما يلعب يستحق ذلك، سياسة التدوير جيدة طالما في مصلحة النادي، خصوصًا لو الفريق يمتلك حارس خبرة وحارس شاب هو مستقبل النادي.

وواصل: عصام الحضري أسطوري ومن أفضل حراس المرمى في مصر وإفريقيا، وأحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليًا يليه مصطفى شوبير ثم محمد الشناوي، وعلي ماهر هو أفضل مدير فني يليه أيمن الرمادي وهيثم شعبان.

وأردف: محمد عبد المنعم أفضل مدافع تواجد معي في الفريق ومن أحسن المدافعين في الكرة المصرية، لكننا لم نلعب معًا، يليه ياسر إبراهيم، وإمام عاشور نمبر وان حاليًا.

وأنهى محمود الزنفلي حديثه: لا أخاف من أي مهاجم مهما كان اسمه، لكنني لعبت أمام مهاجمين مميزين أهمهم وسام أبو علي وناصر منسي ومابولولو.