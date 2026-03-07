كوكا يقود الاتفاق للثأر أمام الشباب بعد سلسلتين من الهزائم في الدوري السعودي

يستعد فريق الاتفاق السعدي ، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاستضافة الشباب مساء اليوم الساعة التاسعة على ملعب “إيجو” بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 38 نقطة بعدما فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 وخسر 8، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد 6 انتصارات و7 تعادلات و11 هزيمة.

ويطمح الاتفاق، بقيادة كوكا، إلى تعويض خساراته في آخر جولتين أمام القادسية (4-0) والحزم (3-1) واستعادة توازنه قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم.

من جانبه، يسعى الشباب لتجاوز الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية أمام الهلال (5-0) وتحسين مركزه في جدول الترتيب عبر تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

ويتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للحفاظ على حظوظه في المنافسة على مراكز الأمان في الدوري.