وزير الإنتاج الحربي يجتمع مع رؤساء الشركات المنتجة للذخائر

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال إنتاج الذخائر، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

الخطط الإنتاجية بالمرحلة المقبلة

اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على الموقف التنفيذي لما تم تحقيقه من معدلات توريد للذخائر في إطار التعاقدات المبرمة بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الجهات الشريكة، واستمع الوزير إلى ما استعرضه رؤساء مجالس إدارات الشركات حول الخطط الإنتاجية بالمرحلة المقبلة، وكذا التحديات التي تواجه العملية التصنيعية والمقترحات الخاصة بآليات التغلب عليها.

تحديث خطوط الإنتاج وإدخال أحدث التكنولوجيات

ووجّه "جمبلاط" بأهمية الإلتزام بأعلى معايير الجودة في كل مراحل التصنيع، مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ التعاقدات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تحديث خطوط الإنتاج وإدخال أحدث التكنولوجيات الصناعية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، والعمل على رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب المتخصصة، مشددًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتنسيق والتكامل المستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي، لتغطي الاحتياجات المحلية والاتجاه إلى التصدير.