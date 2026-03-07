رغم القاضية.. الغندور عن أفشة: جمهور الزمالك بيحبه عشان محترم

أشاد الإعلامي خالد الغندور بتألق لاعب الاتحاد السكندري محمد مجدي أفشة، موضحا سبب حب جمهور نادي الزمالك له.

وكتب الغندور، عبر حسابه على “فيسبوك”: "أفشة لاعب محترم لاعب كبير وعفوي واللي في قلبه على لسانه عشان كده الكل بيحبه، وجمهور الزمالك تعامل معاه بحب وتقدير رغم هدف القاضية ممكن، وأخيرا أفشة من صغره كان زملكاوي وده كلام زمايله في إنبي في قطاع الناشئين".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.