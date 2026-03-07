جمهور متحضر.. خالد الغندور يتغنى بمشجعي نادي الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لجمهور نادي الزمالك بعد دعمهم المستمر للفريق رغم توالي الأزمات.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "جمهور الزمالك جمهور متحضر شوفوا تعاملهم الراقي مع قفشة وشوفوا تشجيعهم للفريق واللاعبين رغم تراجع الاداء واخيرا اكبر تواجد جماهيري في المدرجات في الدوري العام".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة 9.30 من مساء يوم الأربعاء المقبل، في آخر مباراة للفريق في المسابقة، قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.