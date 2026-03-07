التضامن تنظم تدريباً لبناء قدرات الرائدات في مجال تغذية الأم والطفل

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تدريباً موسعاً لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات في مجال تغذية الأم والطفل، وذلك في إطار برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

وأوضحت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن برنامج الألف يوم الأولى يستهدف أهم المراحل الحاسمة في تشكيل نمو الطفل وبناء الإنسان، حيث يركز على دعم مستفيدات برنامج تكافل من خلال تقديم تحويلات نقدية إضافية منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، بما يسهم في تحسين الأنماط التغذوية الصحية للأطفال، ويخفف الضغوط النفسية عن الأمهات، ويدعم النمو الصحي السليم للطفل في هذه المرحلة الفارقة.

وأضافت مصطفى ، أن التدريب يستهدف رفع قدرات الرائدات الاجتماعيات على نقل الرسائل التوعوية المبسطة إلى الأمهات والأسر داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز الممارسات الصحية والتغذوية السليمة خلال فترتي الحمل والرضاعة، بما ينعكس إيجابًا على صحة الأم والطفل ويسهم في الوقاية من مشكلات سوء التغذية والتقزم.

ومن جانبها، أشارت أروى نور، مدير عام الإدارة العامة للمرأة، إلى أن التدريب الذي انطلقت فعالياته من محافظة أسيوط ويستهدف 4000 رائدة اجتماعية على مستوى 13 محافظة هي: "الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر، والوادي الجديد"، ويتم تنفيذ التدريب وفق معايير ومحددات تراعي احتياجات الأسر والنطاق الجغرافي، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى كافة الأسر الأولى بالرعاية داخل كل محافظة، مع إيلاء اهتمام خاص بالمحافظات الأكثر فقرًا.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار تعزيز دور الرائدات الاجتماعيات في التوعية المجتمعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، نظرًا لما تمثله هذه المرحلة من أهمية بالغة في بناء الأساس الصحي والتغذوي والنفسي للطفل، وتأثيرها المباشر على نموه البدني والعقلي وقدرته المستقبلية على التعلم والإنتاج، فضلًا عن دورها المحوري في الوقاية من مشكلات سوء التغذية والتقزم.

جدير بالذكر أن برنامج الألف يوم الأولي في حياة الطفل يعد أحد آليات تحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن، ويخدم البرنامج نحو 60 ألف سيدة شهريا مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

وشهدت المرحلة الأولى من التدريبات تحقيق نتائج مهمة، حيث تم تدريب 5707 رائدة اجتماعية في 14 محافظة على برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي، الذي تولى إعداد وتنفيذ المحتوى التدريبي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة هذا .