أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور



نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب بعدما زعمت التقارير الإيرانية هروبها عن ميدان الحرب الدائرة الأن مابين الولايات المتحدة وإيران .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : في البداية، ادّعى النظام الإيراني مراراً وتكراراً (لخمسة أيام متتالية) أنه أغرق حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس أبراهام لينكولن".

وأضاف البيان الأمريكي قائلا : والآن، يدّعي النظام أن حاملة الطائرات ظهرت بأعجوبة و"غادرت ساحة المعركة" بعد "مواجهة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية". هل من داعٍ للمزيد من الكلام؟

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، أعلن في وقت سابق هروب حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن عند أول مواجهة مع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

وذكر قاليباف قائلا : ورغم ما أثير من ضجيج حول أبراهام لينكولن للضغط علينا.. لكن هذه "العروس" التي يمدحونها خرجت من ساحة المعركة .