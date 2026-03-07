سامي مغاوري يكشف أسرار و كواليس شخصيته في مسلسل «أب ولكن»

كشف الفنان سامي مغاوري عن أسرار و كواليس الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل «أب ولكن»، أن الدور الذي يقدمه يحمل طبيعة مختلفة عما قدمه من قبل، ويعتمد بشكل كبير على البعد الإنساني والعلاقات الأسرية داخل العمل.

وقال سامي مغاوري في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» إنه يجسد خلال أحداث مسلسل «أب ولكن» شخصية والد «نبيلة» التي تقدمها الفنانة هاجر أحمد، مشيرًا إلى أن الشخصية تدور حول جد لا يستطيع الحركة، لكنه يظل حاضرًا ومؤثرًا في حياة أسرته، خاصة علاقته بحفيدته التي يهتم بها بشكل دائم.

وأضاف مغاوري أن الشخصية تعتمد على المشاعر والتفاصيل الإنسانية، حيث يظهر الجد كشخصية حنونة قريبة من أفراد عائلته، رغم الظروف الصحية التي تمنعه من الحركة، وهو ما يخلق العديد من المواقف الدرامية والإنسانية داخل الأحداث.

وأوضح أنه تحمس لتقديم الدور خاصة أنه مختلف ويحمل طابعًا إنسانيًا مميزًا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتجربة وبالتعاون مع جميع فريق العمل، سواء من الفنانين أو صناع مسلسل «أب ولكن».

ويشارك في بطولة مسلسل «أب ولكن» عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وإبراهيم السمان، سامي مغاوري ، فاتن سعيد ، الطفلة لوليا ، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويأتي العمل في إطار اجتماعي درامي يتناول عددًا من القضايا الأسرية والإنسانية من خلال شخصيات متنوعة تجمعها علاقات عائلية معقدة.



وتدور أحداث «أب ولكن» في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد العمل على تصاعد درامي سريع، ويقدم مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع التركيز على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.