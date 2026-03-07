السعودية.. استهداف حقل شيبة وقاعدة الأمير سلطان الجوية بـ4 مسيرات وصاروخين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة بالأضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي أن سلاح الدفاع الجوي نجح في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و17 مسيّرة في أنحاء متفرقة من المملكة.



كما تم إحباط محاولة هجوم على حقل شيبة، حيث نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي وذلك بحسب ماذكر البيان السعودي .

كما بيّن المتحدث الرسمي أنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة بالإضافة مسيّرة شرق مدينة الرياض.