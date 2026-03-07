تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، في مباراة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.

المباراة ستقام على ملعب “سانت جيمس بارك”، حيث يسعى السيتي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أهمية المباراة كتحضير لدوري أبطال أوروبا

تكتسب مواجهة نيوكاسل أهمية إضافية بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، إذ تمثل البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار لتعزيز الثقة والجاهزية قبل مواجهة العملاق الإسباني.

عمر مرموش.. سلاح هجومي مهم

ويأمل النجم المصري عمر مرموش في المشاركة ضمن تشكيلة مانشستر سيتي اليوم، خاصة أنه يمتلك سجلًا جيدًا أمام نيوكاسل، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف في مواجهاتهم السابقة.

ومن المتوقع أن يكون دوره محورياً في الخط الهجومي لتعزيز فرص السيتي في التسجيل والسيطرة على مجريات المباراة.



التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: ريكو لويس، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، ريان شرقي، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

هدف مانشستر سيتي من المباراة

يأمل مانشستر سيتي في تجاوز عقبة نيوكاسل وتحقيق الفوز لمواصلة مسيرة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما تهدف الإدارة الفنية إلى منح اللاعبين الأساسيين فرصة التكيف والخبرة قبل مواجهة ريال مدريد المهم.