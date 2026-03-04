مانشستر سيتي يتقدم بهدف في الشوط الأول على نوتنجهام

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق أنطوان سيمينو في الدقيقة 31.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – مارك جيهي – روبن دياس – ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري – فيل فودين – برناردو سيلفا – ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند – أنطوان سيمنيو.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.