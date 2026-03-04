مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام نوتنجهام فورست، في إطار الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.
خط الدفاع: ريان آيت نوري – مارك جيهي – روبن دياس – ماتيوس نونيز.
خط الوسط: رودري – فيل فودين – برناردو سيلفا – ريان شرقي.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند – أنطوان سيمنيو.
وتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي.
ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.