من مانشستر سيتي إلى واندا ميتروبوليتانو.. لماذا يسعى سيميوني للتعاقد مع مرموش وضمه الى أتلتيكو مدريد؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد بدأ تحركاته بشكل قوي من أجل ضم المصري عمر مرموش نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانتقل عمر مرموش البالغ من العمر 27 عامًا إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو ليلعب مع الفريق 49 مباراة مسجلًا 12 هدفًا إضافة لصناعة 5 أخرى.

أتلتيكو يضع مرموش على رأس أولوياته

تعمل الإدارة الرياضية لنادي أتلتيكو مدريد بكامل طاقتها لإعادة هيكلة خياراتها الهجومية تحسباً لأي صفقات انتقال محتملة وقد برز عمر مرموش المهاجم المصري الموهوب الذي يلعب حالياً رفقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كأهم هدف للنادي.

ويتمتع المصري بنضج كروي يحسد عليه وهو يجسد النمط الديناميكي الذي يسعى الجهاز الفني لأتلتيكو إلى دمجه في الفريق إذ تلبي هذه الصفقة الحاجة إلى سد الفراغات المحتملة التي سيتركها قريبًا لاعبون من عيار جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

ويركز النادي المدريدي في خطته للانتقالات الصيفية على ضم لاعبين مؤثرين للحفاظ على قدرته التنافسية في جميع البطولات المحلية والأوروبية حيث لا يعد اهتمامهم بالمهاجم الأفريقي مصادفة بل هو نتيجة متابعة دقيقة لقدراته في كرة القدم الإنجليزية.

4 أسباب تدفع أتلتيكو مدريد لملاحقة عمر مرموش

يدرك المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أن اللاعب المصري الدولي يمتلك مهارات فنية عالية تتناسب تمامًا مع خططه التكتيكية حيث تعد مرونة اللاعب التي تسمح له باللعب كمهاجم وحيد أو ضمن تشكيلة تضم مهاجمين عاملاً جذابًا للغاية للفريق المدريدي.

وأوضح موقع " fichajes" الإسباني أن إعجاب المدرب الأرجنتيني سيميوني بأسلوب لعب المهاجم المصري ليس سراً في أروقة ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فبالنسبة لمدرب أتلتيكو مدريد فإن امتلاك لاعب يتمتع بهذه الحركة سيمكن الفريق من تحقيق أسلوب هجومي أكثر ديناميكية وغير متوقع.

كما يتميز مرموش بروح إيجابية قادرة على قيادة الفريق نحو التميز والبقاء في أفضل حالاته حتى إن قرر جوليان ألفاريز المغادرة نهاية الموسم الجاري يضاف إلى ذلك قدرته على اللعب كمهاجم وحيد أو ضمن تشكيل هجومي ثنائي وهي ميزة جعلت من المدرب الأرجنتيني معجبًا بقدراته.

وأضاف الموقع الإسباني أن المنافسة ستكون شرسة إذ يراقب برشلونة عن كثب وضع اللاعب تحسباً لإعادة هيكلة محتملة لخط هجومه مع ذلك يقدم مشروع أتلتيكو مدريد الرياضي للاعب المصري دوراً قيادياً قد يكون حاسماً في إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وختم الموقع تقريره أن نتيجة هذه الصفقة ستعتمد على رغبات اللاعب والمفاوضات بين الناديين والتي ستشتد في الأسابيع المقبلة والأمر الواضح هو أن أتلتيكو مدريد لديه هدف محدد في ذهنه ولن يدخر.

صراع بين أتلتيكو وبرشلونة على التوقيع

تشير التقارير الإسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد لن يكون وحده في سعيه لضمان التعاقد مع مرموش إذ يراقب نادي برشلونة الموقف عن كثب في محاولة لإعادة هيكلة هجومه في الموسم المقبل.

ومع ذلك يعتقد مسؤولو أتلتيكو أن المشروع الرياضي الذي يقدمه النادي قد يكون عاملًا حاسمًا لإقناع اللاعب بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية حيث يضمن له دورًا قياديًا وفرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي في المباريات الكبرى بالإضافة إلى بيئة تنافسية تحت قيادة مدرب يتمتع بخبرة طويلة في البطولات الأوروبية.

الجانب المالي والتكتيكي للصفقة

تؤكد المصادر أن أتلتيكو مدريد يدرس الصفقة بعناية من الناحيتين المالية والتكتيكية فبالإضافة إلى تأثير اللاعب على مستوى الأداء الهجومي للفريق تمثل الصفقة استثمارًا طويل الأمد في لاعب يمتلك خبرة دولية وقدرة على التأقلم مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويأمل النادي أن تساعد مهاراته في اللعب بدون كرة والتحرك الذكي في خلق فرص تهديفية جديدة كما أن شخصيته القوية وروحه القيادية تجعل منه عنصرًا قادرًا على تعزيز تماسك الفريق في المباريات الحاسمة.

التحدي الأكبر في المفاوضات

يعتبر إقناع اللاعب المصري بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد هو التحدي الأكبر خصوصًا مع وجود اهتمام مباشر من برشلونة الذي يسعى أيضًا لضمه.

وتستند أتلتيكو مدريد في تحركاته إلى تقديم خطة رياضية واضحة للاعب تشمل مشاركته بشكل أساسي في جميع البطولات المحلية والأوروبية وإشراكه في صفقات الفريق المستقبلية وهو ما قد يشكل عاملاً حاسمًا في حسم قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة.