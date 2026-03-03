بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم

كشف تقرير إسباني عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بتقوية هجومه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وضع عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس أولوياته.

وأوضح موقع Fichajes الإسباني الخاص بأخبار الميركاتو، أن الفريق الإسباني يسعى لتأمين خط هجومه تحسبًا لاحتمالية رحيل لاعبين مؤثرين مثل جوليان ألفاريز أو ألكسندر سورلوث، ما يجعل التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع أولوية قصوى.

وتبلغ القيمة السوقية لعمر مرموش نحو 65 مليون يورو، ما يعكس أهميته كلاعب قادر على إحداث فرق داخل الملعب.

ويقدر المدرب دييجو سيميوني قدرات اللاعب، مشيرًا إلى مرونته في التحرك وذكائه التكتيكي، ما يمنح الفريق أسلوب هجوم ديناميكي يصعب التنبؤ به.

ويُبرز سجل مرموش الدولي مع منتخب مصر، حيث سجل 10 أهداف في 46 مباراة، قدرته على تحمل المسؤولية والمشاركة في المشاريع الكبيرة.

ورغم وجود اهتمام من أندية أخرى مثل برشلونة، يأمل أتلتيكو مدريد أن يوفر للاعب دورًا قياديًا أساسيًا ليكون الحافز الأكبر لقبول الانضمام للفريق، مع إمكانية اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي لتعزيز خيارات الهجوم الموسم المقبل.