اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، خلال ظهوره في برنامج “الماتش” المذاع على قناة صدى البلد، عن كواليس خاصة تتعلق بالأوضاع الفنية داخل النادي الأهلي، في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

اجتماع عاجل مع ييس توروب بسبب تراجع الأداء

أكد محمد طارق أن إدارة الأهلي عقدت اجتماعًا مع المدير الفني ييس توروب لمناقشة أسباب سوء الأداء، وذلك بعد ظهور الفريق بمستوى أقل من المتوقع في عدد من المباريات الأخيرة.

وأوضح أن الاجتماع جاء بهدف تقييم المرحلة الحالية، والوقوف على أوجه القصور داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو التكتيكي.

الخطيب يطلب تقريرًا شاملًا عن الفريق

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، غير راضٍ عن الأداء والنتائج، مطالبًا بالحصول على تقرير مفصل يوضح موقف الفريق، وأسباب التراجع، وخطة الجهاز الفني لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

مهلة مباراتين قبل اتخاذ قرارات حاسمة

وأضاف أن إدارة الأهلي منحت الجهاز الفني فرصة أخيرة لتحسين الصورة، حيث سيتم تقييم الوضع بعد خوض المباراتين المقبلتين. وفي حال استمرار تذبذب الأداء، ستتجه الإدارة لاتخاذ قرارات تتعلق بتعديل الجهاز المعاون للمدرب.

تغييرات مرتقبة في الجهاز الفني

وأوضح محمد طارق أن السيناريو الأقرب حال عدم التحسن يتمثل في تدعيم الجهاز الفني بإضافة محلل أداء جديد، إلى جانب تعيين مدرب مساعد مصري للعمل بجوار ييس توروب.

وشدد على أن المدرب المساعد المرتقب لن يكون الكابتن عماد النحاس، مؤكدًا أن الإدارة استقرت على اسم آخر سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

بهذا، تبدو الفترة المقبلة حاسمة داخل القلعة الحمراء، في ظل سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود والمنافسة بقوة على البطولات