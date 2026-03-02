توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب لدعم الأسر المستحقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
الغندور: محمد الشيبي أحسن باك رايت في الدوري المصري
كامويش ينشر صورا من مشاركاته مع الأهلي
بعد انتشارها مؤخرا.. ما سبب ظهور الجوارب الممزقة في ملاعب كرة القدم؟
واصلت فعاليات مبادرة توزيع (1000) كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

تأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به المؤسستان، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم.

باشر أعمال التوزيع الشيخ أحمد جمال الدين، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة الشيخ أحمد حسن، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب، والشيخ أحمد عبدالهادي، إمام المسجد؛ حيث جرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواء من الانضباط والاحترام.

أكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.

بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات

ووقّع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات -تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف-  بروتوكول تعاون مشترك، بهدف إطلاق حزمة من المبادرات التنموية والإنسانية المتكاملة التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تكثيف جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

يستهدف البروتوكول تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين من خلال تنسيق قواعد البيانات والقدرات اللوجستية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، حيث يتضمن تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها: تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات، مع التوسع في تغطية المناطق الحدودية والنائية، وإطلاق حملات موسعة لتوزيع المواد الغذائية الأساسية والملابس الجديدة على الأسر المستحقة والأيتام، بما يسهم في تحقيق مظلة حماية اجتماعية أكثر شمولًا.

كما يشمل البروتوكول التعاون لتيسير زواج الفتيات اليتيمات وغير القادرات، من خلال تجهيزهن بالأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية الأساسية، فضلًا عن التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتحويلها من أسر متلقية للدعم إلى أسر منتجة، بما يعزز الاستدامة ويرفع من مؤشرات جودة الحياة.

مواد غذائية مسجد السيدة زينب الأوقاف بيت الزكاة والصدقات المصري شيخ الأزهر أسامة الأزهري

