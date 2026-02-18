بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر

يستقبل غدًا «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي آلاف الطلاب الوافدين والمصريين وعابري السبيل، في الجامع الأزهر ضمن مبادرة إفطار صائم، والتي تستهدف توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة متكاملة يوميًا، للصائمين في رحاب الجامع الأزهر.

وأوضح البيان الصادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأربعاء الموافق 18 من فبراير 2026م، أن المبادرة تأتي ضمن برنامج «إطعام» أحد البرامج التنموية المستدامة التي ينفذها البيت منذ إنشائه، بهدف دعم الفقراء والمساكين في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن تنظيم الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر يجسد عالمية رسالة الأزهر الشريف، حيث يجتمع طلاب من أكثر من 120 دولة على مائدة واحدة، تجمعهم روح الأخوة والتسامح، في مشهد يعكس قيم التعايش والتراحم، إلى جانب اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم في أجواء إيمانية وروحانية مميزة، كما يشدد البيت على حرصه الكامل على تقديم وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة من خلال فرق متخصصة، لضمان حصول الصائمين على وجبة غذائية متكاملة.

وفي ختام البيان، أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى تخصيص حساب مستقل رقم (3030) بالبنك الأهلي المصري، لاستقبال التبرعات الموجهة خصيصًا لإفطار الصائمين، منفصلًا عن حسابات أموال الزكاة والصدقات، استجابةً لرغبة المتبرعين في تخصيص تبرعاتهم لهذا الغرض، إيمانًا بقول النبي ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد].