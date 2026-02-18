كواليس خلاف عبدالله السعيد وحسام عبدالمجيد.. وموقف الزمالك من عقابهما

كشف الإعلامي جمال الغندور تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين الثنائي عبدالله السعيد وحسام عبد المجيد خلال مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر.

وأكد خلال برنامج ستاد المحور أن المشادة جاءت نتيجة "نرفزة ملعب" بعد خلاف بين اللاعبين حول الارتداد والتغطية الدفاعية وعدم الالتزام ببعض الواجبات داخل المباراة، موضحًا أن عبدالله السعيد كان البادئ بالحديث قبل أن يرد عليه حسام عبد المجيد.

وأشار إلى أن إدارة الكرة بالنادي تدخلت سريعًا عقب اللقاء ونجحت في احتواء الموقف، مع الاكتفاء بلفت نظر اللاعبين دون توقيع أي عقوبات، والتأكيد على عدم تكرار الواقعة حفاظًا على استقرار الفريق وبعد المباراة حرص حسام على الاعتذار لـ عبدالله السعيد، وانتهى الأمر تماماً عند هذا الحد.

وأضاف أن الفريق أغلق ملف مباراة سيراميكا في الكأس في ظل حالة الإجهاد والظروف القاسية التي يعاني منها الزمالك مع توالي المباريات بدون الحصول على الراحة الكافية، وسيبدأ الأبيض التركيز على لقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري.