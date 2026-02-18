قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
بسبب أعمال السنة والتقييمات|تعليمات رسمية بضرورة إلتزام طلاب المدارس بالحضور في رمضان
بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثيًا للزمالك ولن يتوّج بأي بطولة
برلمان

15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون

الاجازات
الاجازات
حسن رضوان

أوضح قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات السنوية والدراسية للعاملين في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، ويضمن حماية مصالحهم ومرونتهم في تنظيم أوقات الراحة والدراسة.

ونصت المادة 125 على أن صاحب العمل هو المسؤول عن تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، ويلتزم العامل بالحصول عليها في الموعد المحدد، مع إلزامية منح العامل 15 يومًا على الأقل سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل. كما يشترط القانون تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي عنها كل 3 سنوات، ويكفل القانون للعامل استلام المقابل المالي الكامل لرصيد إجازاته حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفادها.

وشدّد القانون على عدم جواز تجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال وذوي الإعاقة، مراعاة لظروفهم الخاصة واحتياجاتهم.

وفيما يخص الإجازات الدراسية، نصت المادة 126 على حق العامل في تحديد ميعاد إجازته إذا كان مرتبطًا بالامتحانات، مع شرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا. ويحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر كامل خلال أيام الامتحان الفعلية، بشرط تقديم إخطار مسبق بعشرة أيام وإثبات دخوله الامتحانات.

قانون العمل الجديد الإجازات السنوي ضوابط الإجازات السنوية والدراسية أوقات الراحة والدراسة

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

الفنان أحمد زاهر

أحمد زاهر: زهقت من أدوار الشر واعتذرت 4 مرات.. والدراما مش كلها مشاكل

الفنان أحمد زاهر

أحمد زاهر يكشف أصعب لحظاته في «لعبة وقلبت بجد»: حزن الزوجة والابن كسر قلبي

الإذاعة المصرية

الإذاعي حسن مدني: الإذاعة المصرية هي الأقدم في المنطقة

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

