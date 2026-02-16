قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء فوضى التعيينات وترسيخ العدالة الوظيفية؟ تفاصيل

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
حسن رضوان

استهدف قانون العمل الجديد إنهاء الممارسات غير القانونية في التعيين داخل منشآت القطاع الخاص، من خلال إلزام أصحاب الأعمال بإبرام تعاقدات مباشرة مع العاملين، ووضع معايير واضحة وشفافة للإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وأكد القانون ضرورة توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، على أن تتضمن جميع البيانات الجوهرية التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. كما ألزم بتحرير العقد في عدة نسخ تُسلم لكل من العامل وصاحب العمل، إضافة إلى الجهة الإدارية المختصة والهيئة التأمينية، بما يضمن حفظ الحقوق وتفادي النزاعات مستقبلًا.

 أشكال التمييز في التعيين أو في إعلانات الوظائف

وشدد التشريع على حظر أي شكل من أشكال التمييز في التعيين أو في إعلانات الوظائف، سواء على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيرها من الاعتبارات غير الموضوعية. وفي المقابل، أتاح القانون بعض الاستثناءات الداعمة لذوي الإعاقة والمرأة، في إطار تعزيز تكافؤ الفرص.

وفي مواجهة أساليب التوظيف غير المشروعة، نص القانون صراحة على منع تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأصلية، مؤكدًا أن التعاقد يجب أن يكون مباشرًا بين صاحب العمل والعامل، بما يعزز الرقابة ويحفظ الحقوق.

كما ألزم أصحاب الأعمال بأن تتضمن إعلانات الوظائف تحديدًا واضحًا للمؤهلات العلمية المطلوبة، وسنوات الخبرة، والمهارات التخصصية، مع نشرها بوسائل متعددة لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الباحثين عن عمل، بما يدعم اختيار الكفاءات الحقيقية.

وأوجب القانون الالتزام بكافة الحقوق المقررة للعاملين الجدد، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والإجازات، منعًا لاستغلال إجراءات التعيين للتحايل على الضمانات القانونية المقررة للعمال.

قانون العمل الجديد العدالة الوظيفية التعيينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

طقس غداً

طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عضو بالشيوخ: صرف حزمة اجتماعية قبل رمضان انحياز للأسرة المصرية

صورة تعبيرية

برلمانية: الحزمة الاجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء قبل رمضان

عقوبة الحبس

القانون يمنع لاستخدام غير المشروع للتقنيات الحديثة في التهديد أو انتهاك الخصوصية

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد